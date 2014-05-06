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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 12:43 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小幅走升，之前澳央行声明与4月无异

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* 澳元/美元涨至盘中高点，之前澳洲央行会议声明较4月没有变化

* 之前有一些投机交易押注央行可能在澳元汇率方面加强措辞

* 0.9300附近挂有卖盘，目前限制汇价上行

* 关键阻力位在21日移动均线切入位0.9325，若突破可上看0.9275/90

(完)

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