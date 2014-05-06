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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 17:11 BJT

表格：欧元区3月零售销售较前月上涨0.3%，较上年同期增加0.9%

路透布鲁塞尔5月6日 - 欧盟统计局周二公布:

* 欧元区3月零售销售较前月成长0.3%，较上年同期上升0.9%(路透调查预估分别为下滑0.2%及成长1.0%)--欧盟统计局

* 欧元区2月零售销售修正为较前月成长0.1%，较上年同期上升1.0%(前值分别为成长0.4%和成长0.8%)--欧盟统计局

以下为详细数据

欧元区18国

零售销售 13年10月 11月 12月 14年1月 14年2月 3月

较上月(%)

(经季节调整) -0.4 1.1 -1.2 1.0 0.1 0.3

较上年同期(%)

(经工作日调整） -0.4 1.4 -0.3 0.8 1.0 0.9 (完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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