表格：欧元区3月零售销售较前月上涨0.3%，较上年同期增加0.9%

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透布鲁塞尔5月6日 - 欧盟统计局周二公布:
* 欧元区3月零售销售较前月成长0.3%，较上年同期上升0.9%(路透调查预估分别为下滑0.2%及成长1.0%)--欧盟统计局
* 欧元区2月零售销售修正为较前月成长0.1%，较上年同期上升1.0%(前值分别为成长0.4%和成长0.8%)--欧盟统计局
以下为详细数据
欧元区18国
零售销售 13年10月 11月 12月 14年1月 14年2月 3月
较上月(%)
(经季节调整) -0.4 1.1 -1.2 1.0 0.1 0.3
较上年同期(%)
(经工作日调整） -0.4 1.4 -0.3 0.8 1.0 0.9 (完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。