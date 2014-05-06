中国金融：广发银行去年净利微增并拟补充资本，分析师指股市融资有难度

路透北京5月6日 - 中国广发银行2013年实现净利润115.83亿元人民币，同比增长3.24%。该行表示，将全力推进上市工作，早日建立长效资本补充机制。但分析人士表示，若该行业绩没有显着提高，想在短期内上市并不现实。

广发银行年报称，将推行经济资本管理，强化资本约束，引导业务朝资本节约型方向发展。此外，该行研究发行不超过100亿元的减记型合格资本工具，以补充银行资本。

广发银行主要资本充足指标满足银监会《商业银行资本管理办法（试行）》达标过渡期内的监管要求。报告期末资本充足率9%、核心一级资本充足率7.5%。

其他指标方面，截至2013年末，该行不良贷款率为0.87%，拨备覆盖率为180.17%；净利息收益率为2.01%，比2012年的2.52%有明显下降。

“广发银行的净息差下降50个基点，对其利润增速的影响至少在7个百分点。如果未来其业绩没有改观，短期内恐怕难以实现上市目标。”北京一家券商的银行业分析师称。

华泰证券银行业分析师林博程认为，广发银行的资本充足率并不理想。同时，该行的净利增速较低，说明其资本补充的内生能力弱，除了靠IPO（首次公开募股）这样的外在方法补充资本外，没有其他途径可短期见效。

中国国务院常务会议此前通过新版《商业银行资本管理办法（试行）》,其中明确,系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%，该办法定于2013年1月1日开始实施。但银行的资本充足率达标可在2018年底前完成，这意味着银行资本充足率达标有六年的过渡期。

此前，北京银行在2013年业绩发布会上称，该行计划今年登陆H股市场，进一步拓宽资本补充渠道。 （完）