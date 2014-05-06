《SAFT专栏》巴菲特的内部投资者盛会：维权投资者异军突起

**维权投资万岁**

这已经为伊坎等投资者开拓了一片天地。他们蜂拥而至，公开施压公司改变政策，通常是通过派发股息或回购向投资者返还更多现金。

这绝非意味着伊坎和其他维权投资者总是对的，甚至也不能说他们经常是对的。可以说，他们的呼声高过了合理程度，因为太多其他股东都在装聋作哑。

不过，尽管维权投资者有时利用不完善的制度来为自身谋利，但他们总体上仍然发挥了作用。就目前而言，公司治理是一个充满对立势力的系统，由于太难逐出内部人士，所以无法达成平衡。因此，维权投资者对管理层十分恼火，而且也说明了他们存在的必要性。

批评人士通常说维权投资者目光短浅，带来短期收益的同时却损害了长期业绩。但是数据显示实情并非如此。

对2,000多桩对冲基金维权投资者干预案例的2013年研究结果显示，在维权投资者发难后的五年内，公司营业表现得到改善。根据哈佛法学院Lucian Bebchuk、杜克大学福库商学院Alon Brav和哥伦比亚商学院姜纬的研究，上述结果也适用于包含敌对方式的干预。

未来20年，投资活动的回报很有可能不如过去50年那么丰厚。虽然得出这一结论的原因较为复杂，但仅仅人口统计数据就显示，更多的投资者将会进入出售股权来养老的人生阶段，而不会再继续投资。也不难看出，衡量股市收益的股市风险溢价已经长期处于下滑趋势。

如果长期低收益时代真正来临，投资者--也就是股东们要想成功，最好的办法就是改善公司治理。