更正-《全球市场》亚洲股市追随隔夜美股走势上扬，中国领涨

(更正：因译文有误，正文倒数第四段应为“现货金逼近三周高位，报每盎司1,308.9美元”，非“现货金逼近每盎司1,308.9美元的三周高位”)

* 亚股温和上涨，多个市场因假期休市令交投受抑

* 主要货币陷于狭幅区间，避险买盘支撑金价持坚

* 亚洲盘数据面清淡，澳洲央行维持利率不变

* 人民币走升，受人行干预传闻的支撑

路透悉尼5月6日 - 亚洲股市周二拖曳上行，此前乐观的美国经济数据支撑美国股市收高。今日亚洲盘交投活动依然偏淡，日本市场仍因假期休市。

印度股市 和中国沪综指 领涨，分别上升0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.2%。

韩国和香港周二亦逢假期休市。

澳洲央行会议是亚洲唯一一个值得关注的经济事件。澳洲央行决定维持利率在纪录低位2.5%不变，符合市场预期。

澳洲央行公布上述决定后，澳洲指标股指 缩减涨幅，澳元兑美元 上涨0.25美分。澳洲央行并称从历史上看澳元处于高位，但未喊话要求澳元下跌。

“澳洲央行竭力保持中立，”道明证券(TD Securities)亚太研究主管Annette Beacher表示。

“凡是都有正反两面。他们努力退到一边观望，澳元就不知道该怎么做了。”

尽管假期期间交投淡静，但美国供应管理协会(ISM)公布4月服务业指数升至八个月最高位55.2，且轻易超过预期后，股市上涨。

这一数据再次证实美国经济正走出冬季恶劣天气导致的经济放缓，并抵消了对中国经济的忧虑。

沪深300指数 涨0.6%，上证综指 升0.5%至2,036.83点，不过涨势因地产股走疲而受到抑制，因投资者观望地产商是否陷入金融困境的迹象。

“美国经济第一季显示出从第一季放缓中的复苏，欧元区表现仍稳健，逐步趋向正常轨道，”巴克莱分析师指出。

“日本提高消费税的情况大致符合预期。”

**外汇窄幅波动**

美国消息面向好帮助美股收复稍早跌幅。道琼工业指数 收高0.11%，标准普尔500指数 涨0.19%，Nasdaq指数 收升0.34%。

债市走势相反，美国公债回吐了部分上周涨幅。美国10年期公债收益率 升至2.61%，一度最低降至2.57%。

本周，三年期、10年期和30年期美债标售将是对投资者需求的有效测试。

外汇市场方面，交易清淡，因伦敦和东京市场恰逢假日，汇市流动性减少。美元指数 持稳在79.499，周一曾在79.433-79.527间波动。

欧元 守在1.3882美元，限于1.3864-1.3887美元的狭窄区间。美元兑日圆 基本持平在102.02，欧元兑日圆 也持稳在141.62。

人民币触及两周高位，此前有传言称人民币上周触及18个月低位后央行出手干预支撑人民币。

人民币兑美元即期汇率 早盘触及4月22日以来最高水准，盘中报6.2330。

大宗商品市场方面，现货金 逼近三周高位，报每盎司1,308.9美元，因乌克兰危机升级提振黄金的避险魅力。

亲俄反政府分子周一在乌克兰东部城市斯拉维扬斯克附近的激烈交火中击落一架乌方的直升机，基辅政府同时向西南港口城市敖德萨派遣特种部队，防止叛乱向西扩散。

失去对敖德萨的控制，将对乌克兰构成沉重的经济和政治打击。该国与数个北约成员国接壤并希望加入北约，这是俄罗斯政府最担忧的地方。