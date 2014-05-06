国际油市：布兰特原油持稳108美元下方，美国库存及利比亚供应构成压力

新加坡辉立期货投资分析师Chee Tat Tan称，“服务业数据巩固了美国经济确实正在复苏的证据，帮助提升了美国原油需求的前景，”

亲俄反政府分子周一在乌克兰东部城市斯拉维扬斯克附近的激烈交火中击落一架乌方的直升机，基辅政府同时向西南港口城市敖德萨派遣特种部队，防止叛乱向西扩散。

俄罗斯石油管道巨头Transneft 发言人士周一表示，该公司上个月停止向乌克兰和匈牙利输送柴油，因输送管所有权不明。

**库存增加**

路透对五位分析师的初步调查显示，上周美国商业原油库存和油品库存料增加，原油库存可能连续第三周创新高，因进口增加。

在美国石油协会(API)及能源资料协会(EIA)公布原油库存量之前的调查显示，5月2日止当周原油库存料增加150万桶。

API将在周二2030GMT公布库存报告，EIA则于周三1430GMT公布。

利比亚国营石油公司National Oil Corp (NOC)发言人士周一表示，利比亚石油产量目前为每日25万桶；重要的南部El Sharara油田仍然关闭。

NOC并称，新的抗议活动造成利比亚Zultun和Raquba油田关闭，合计每日3.9万桶的产量受阻。(完)

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