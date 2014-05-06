版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 14:07 BJT

中国新债：南方电网下周二将发行50亿元中期票据，期限五年

路透上海5月6日 - 中国南方电网有限责任公司周二公告称，将于下周二(13日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币中期票据，期限五年。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 南方电网 50 50 5 5/13簿记建档 建设银行 AAA 5/14 5/15

中金公司 =============================================================================================

截至本期债募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具余额702.43亿元，其中中期票据余额295亿元、企业债余额157.43亿元、超短期融资券余额250 亿元。(完)

参看详情,可点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐