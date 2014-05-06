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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 14:11 BJT

《全球汇市》美元指数徘徊于三周低点附近，观望美债收益率

澳元短暂反弹，此前澳洲央行称目前澳元处于历史高位，不过仍未表态将推动其走低。

部分分析师称，澳洲央行对经济的观点似乎也比以前稍显乐观。

“央行声明本身的基调似乎更加正面了一点。看看他们对就业市场的看法，他们表示就业市场指标有所好转，”渣打银行驻新加坡外汇策略师Divya Devesh称。

欧元 持稳在1.3879美元，若突破1.3889美元附近的5月1日高点，就有望升至4月11日以来高位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3878 1.3874 +0.03 +0.97 1.3745

美元/日圆 102.02 102.13 -0.11 -3.11 105.30

欧元/日圆 141.58 141.70 -0.08 -2.18 144.73

美元/瑞郎 0.8775 0.8777 -0.02 -1.71 0.8928

英镑/美元 1.6889 1.6862 +0.16 +2.01 1.6556

美元/加元 1.0946 1.0953 -0.06 +3.07 1.0620

澳元/美元 0.9283 0.9269 +0.15 +4.15 0.8913

新西兰元/美元 0.8701 0.8676 +0.29 +6.03 0.8206

澳元/日圆 94.710 94.660 +0.05 +0.92 93.850

新西兰元/日圆 88.770 88.610 +0.18 +2.73 86.410

英镑/日圆 172.32 172.23 +0.05 -1.15 174.33

澳元/新西兰元 1.0665 1.0680 -0.14 -1.69 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/高琦/杜明霞/朱晓军；审校 田建华/石冠兰/蔡美珍/许娜)
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