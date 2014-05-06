中国国企：国有独资企业应上缴利润收取比例提高5个百分点--财政部

路透北京5月6日 - 中国国有企业改革正逐步推进。财政部下发通知称，决定自2014年起适当提高中央企业国有资本收益收取比例，其中国有独资企业应交利润收取比例在现有基础上提高5个百分点。

财政部网站周二刊登新闻稿称，调整后，国有独资企业中第一类企业应交利润上缴比例提高至25%，第二类和第三类企业分别为20%和15%，第四类企业为10%，第五类企业则免交当前应交利润。

对其事业单位出资企业国有资本收益的收益收取比例提高至10%。

据财政部提供资料显示，第一类企业仅有一家，即中国烟草总公司；第二类企业包括中国石油天然气集团、中国石油化工集团、中国海洋石油总公司、国家电网公司、中国移动通信集团、中国电信集团等15家企业。(完)

欲览详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)