中国国企：国有独资企业应上缴利润收取比例提高5个百分点--财政部

美股盘后：高通公布季度业绩后股价上扬1%
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京5月6日 - 中国国有企业改革正逐步推进。财政部下发通知称，决定自2014年起适当提高中央企业国有资本收益收取比例，其中国有独资企业应交利润收取比例在现有基础上提高5个百分点。
财政部网站周二刊登新闻稿称，调整后，国有独资企业中第一类企业应交利润上缴比例提高至25%，第二类和第三类企业分别为20%和15%，第四类企业为10%，第五类企业则免交当前应交利润。
对其事业单位出资企业国有资本收益的收益收取比例提高至10%。
据财政部提供资料显示，第一类企业仅有一家，即中国烟草总公司；第二类企业包括中国石油天然气集团、中国石油化工集团、中国海洋石油总公司、国家电网公司、中国移动通信集团、中国电信集团等15家企业。(完)
欲览详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。