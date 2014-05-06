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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 14:33 BJT

更正-欧股业绩：阿迪达斯第一季业绩逊于预期，受累于高尔夫业务营收锐减

(译文有误，第三段应为36亿“欧元”，而非36亿“美元”)

路透柏林5月6日 - 德国运动服装公司阿迪达斯(Adidas) 周二公布，第一季业绩逊于预期，因旗下TaylorMade高尔夫业务营收锐减，但预计第二季业绩将表现强劲，从而带动公司重回成长。

阿迪达斯表示，第一季净利减少三分之一至2.04亿欧元(2.8312亿美元)，营收下滑6%至35.33亿欧元。阿迪达斯为全球第二大运动装公司，一直落后于业内领军者耐克公司(耐吉,Nike) 。

分析师平均预估净利为2.17亿欧元，公司营收则大致符合分析师估计的36亿欧元。

由于阿迪达斯未能赶超耐克，该公司第10大投资者周日呼吁股东在周四的年会上抵制公司管理层。

阿迪达斯3月时发出盈利预警，称即便足球世界杯会提振营收，但俄罗斯卢布等新兴市场货币下跌，会严重冲击今年业绩，并对2015年目标构成风险。 该公司约一半的营收来自发展中国家市场。(完)

(编译 王翔琼；审校 于春红)
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