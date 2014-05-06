更正-欧股业绩：阿迪达斯第一季业绩逊于预期，受累于高尔夫业务营收锐减

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(译文有误，第三段应为36亿“欧元”，而非36亿“美元”)
路透柏林5月6日 - 德国运动服装公司阿迪达斯(Adidas) 周二公布，第一季业绩逊于预期，因旗下TaylorMade高尔夫业务营收锐减，但预计第二季业绩将表现强劲，从而带动公司重回成长。
阿迪达斯表示，第一季净利减少三分之一至2.04亿欧元(2.8312亿美元)，营收下滑6%至35.33亿欧元。阿迪达斯为全球第二大运动装公司，一直落后于业内领军者耐克公司(耐吉,Nike) 。
分析师平均预估净利为2.17亿欧元，公司营收则大致符合分析师估计的36亿欧元。
由于阿迪达斯未能赶超耐克，该公司第10大投资者周日呼吁股东在周四的年会上抵制公司管理层。
阿迪达斯3月时发出盈利预警，称即便足球世界杯会提振营收，但俄罗斯卢布等新兴市场货币下跌，会严重冲击今年业绩，并对2015年目标构成风险。 该公司约一半的营收来自发展中国家市场。(完)
(编译 王翔琼；审校 于春红)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译