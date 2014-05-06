《汇市简讯》欧洲开盘：澳元走升，澳洲央行稍早维持政策不变

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
0609GMT
* 澳元/美元上涨0.11%(澳洲央行决议后触及0.9318美元高点)，美元/日圆跌0.10%，欧元/日圆跌0.06%
* 美元/离岸人民币跌0.19%，中国股市沪综指涨0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.18%，韩国、香港和日本市场休市
* 澳洲央行周二在月度货币政策会议上决定维持指标利率在2.5%不变
* 有更多的中国城市松绑地产调控
* 欧元区同意明年允许欧洲稳定机制(ESM)直接购买银行股份 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译