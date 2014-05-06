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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 14:25 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元走升，澳洲央行稍早维持政策不变

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* 澳元/美元上涨0.11%(澳洲央行决议后触及0.9318美元高点)，美元/日圆跌0.10%，欧元/日圆跌0.06%

* 美元/离岸人民币跌0.19%，中国股市沪综指涨0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.18%，韩国、香港和日本市场休市

* 澳洲央行周二在月度货币政策会议上决定维持指标利率在2.5%不变

* 有更多的中国城市松绑地产调控

* 欧元区同意明年允许欧洲稳定机制(ESM)直接购买银行股份 (完)

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