台湾股市：收升，5月中季报公布前台股有望高档震荡

凯基投顾分析师张明祥说，〞今天金融和权值电子股拉抬，台股维持在前波高点9,022和季线约8,700点的整理格局。〞他并认为，短期之内台股仍将在此区间整理，不至于走出方向，并预期若是国际股市不大跌，则5月20日前台股仍有望高档整理。