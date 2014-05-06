台湾股市：收升，5月中季报公布前台股有望高档震荡

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北5月6日 - 台湾股市 周二收升0.47%，因美股道琼 收红带动。分析师认为，5月中旬之前上市柜企业公布财报有望优于预期，支撑台股位于高档震荡。
台湾加权股价指数收盘涨41.96点，报8,912.39点。成交值 为1,005.72亿台币，上交易日修正后为941.45亿。
凯基投顾分析师张明祥说，〞今天金融和权值电子股拉抬，台股维持在前波高点9,022和季线约8,700点的整理格局。〞他并认为，短期之内台股仍将在此区间整理，不至于走出方向，并预期若是国际股市不大跌，则5月20日前台股仍有望高档整理。
5月20日是总统就职日，一般认为520前股市有〞就职行情〞。不过，张明祥认为，由于欠缺进一步推升台股的力道，520之后台股下跌机率较高。凯基投顾对台股今年高点上看9,200点，时间落于第三季底-第四季初。
亚洲股市周二拖曳上行，此前乐观的美国经济数据支撑美国股市收高。今日亚洲盘交投活动依然偏淡，日本市场仍因假期休市。
美国股市周一小幅收高，因数据显示美国服务业活动强劲，且苹果自2012年来首次收在600美元以上。
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译