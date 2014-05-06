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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 14:28 BJT

台湾股市：收升，5月中季报公布前台股有望高档震荡

路透台北5月6日 - 台湾股市 周二收升0.47%，因美股道琼 收红带动。分析师认为，5月中旬之前上市柜企业公布财报有望优于预期，支撑台股位于高档震荡。

台湾加权股价指数收盘涨41.96点，报8,912.39点。成交值 为1,005.72亿台币，上交易日修正后为941.45亿。

凯基投顾分析师张明祥说，〞今天金融和权值电子股拉抬，台股维持在前波高点9,022和季线约8,700点的整理格局。〞他并认为，短期之内台股仍将在此区间整理，不至于走出方向，并预期若是国际股市不大跌，则5月20日前台股仍有望高档整理。

5月20日是总统就职日，一般认为520前股市有〞就职行情〞。不过，张明祥认为，由于欠缺进一步推升台股的力道，520之后台股下跌机率较高。凯基投顾对台股今年高点上看9,200点，时间落于第三季底-第四季初。

亚洲股市周二拖曳上行，此前乐观的美国经济数据支撑美国股市收高。今日亚洲盘交投活动依然偏淡，日本市场仍因假期休市。

美国股市周一小幅收高，因数据显示美国服务业活动强劲，且苹果自2012年来首次收在600美元以上。
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