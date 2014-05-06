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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 14:29 BJT

澳洲股市：小幅收高，银行和消费品股票领涨

路透悉尼5月6日 - 澳洲股市周二收高0.4%，交投迟缓，银行和消费品股票上涨支撑大盘，此前澳洲央行对经济发表一些乐观评论并维持利率不变。

澳洲央行周二维持指标利率在2.5%不变，并表示利率将在一段时期内保持稳定。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨19.2点，收报5,481.4点，连续第三日反弹。周一澳洲股市小幅收高0.1%。(完)
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