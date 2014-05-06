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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 14:37 BJT

欧股业绩：巴克莱首季获利下滑5%，因固定收益营收锐减

路透伦敦5月6日 - 巴克莱 表示，第一季基础获利较上年同期减少5%，此前旗下投资银行因固定收益营收锐减而表现不佳。

巴克莱周二表示，第一季经调整的税前获利为16.9亿英镑(28.5亿美元)，此前旗下投资银行收入较上年同期减少28%，主要因固定收益、外汇和商品的收入锐减41%。巴克莱认为这要归咎于客户活动减少及其业务组合调整所致。该行将在周四公布旗下投资银行的评估报告，而业务组合调整是其中的一部分。

“我们持续审慎看待旗下业务的交易环境，因此，我们仍会专注在结构性降低成本上，以期能提高回报，”该行在交易声明稿中表示。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
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