欧股业绩：巴克莱首季获利下滑5%，因固定收益营收锐减

巴克莱周二表示，第一季经调整的税前获利为16.9亿英镑(28.5亿美元)，此前旗下投资银行收入较上年同期减少28%，主要因固定收益、外汇和商品的收入锐减41%。巴克莱认为这要归咎于客户活动减少及其业务组合调整所致。该行将在周四公布旗下投资银行的评估报告，而业务组合调整是其中的一部分。