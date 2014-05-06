中国股市：沪综指缩量近收平，量能不足制约反弹高度

沪综指收报2,028.038点，涨0.685点或0.03%；上证A股今日成交额 575亿元人民币，上日成交金额为600亿元。 “现在（多空）两方面的力量比较平衡，整体是弱势。”信达证券策略分析师艾宜称，但由于此前累积跌幅较大，再加上部分利空尘埃落定，大盘可能会稍微企稳一下。

他并表示，创业板发审会重启主要从两个方面影响是市场：一是引发一定的“靴子落地”效应；二是市场“炒新”热情或被重新点燃，上述因素造成部分中小个股走势活跃。