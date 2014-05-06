中国股市：沪综指缩量近收平，量能不足制约反弹高度

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月6日 - 中国股市沪综指周二缩量近收平。今日大盘延续震荡反弹，题材股表现活跃。分析师表示，企业年报业绩不及预期、经济进一步下滑以及成交量能明显不足均制约反弹高度，投资者对未来大盘走势仍缺乏信心。
沪综指收报2,028.038点，涨0.685点或0.03%；上证A股今日成交额 575亿元人民币，上日成交金额为600亿元。 “现在（多空）两方面的力量比较平衡，整体是弱势。”信达证券策略分析师艾宜称，但由于此前累积跌幅较大，再加上部分利空尘埃落定，大盘可能会稍微企稳一下。
他并表示，创业板发审会重启主要从两个方面影响是市场：一是引发一定的“靴子落地”效应；二是市场“炒新”热情或被重新点燃，上述因素造成部分中小个股走势活跃。
周一晚间，证监会公告称，安徽国祯环保节能科技股份有限公司、江苏天鸟高新技术股份有限公司、飞天诚信科技有限公司等3家创业板公司首发申请5月9日上会。
深市创业板指数P 收涨1.13%，走势明显强于大盘。创意信息 等多家个股涨停报收。
沪深300指数 收报2,157.328点，涨0.04%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,146.2点，跌0.34%，成交617,305手。（完）
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。