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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 14:53 BJT

台湾债市：公债殖利率收高，因CPI数据偏高引发通膨预期

* 4月CPI数据引发通膨预期，短多气势略受挫
    * 观望美联储主席证词与10年公债标售
    * 标债前料难脱区间整理格局

    路透台北5月6日 - 台湾公债殖利率周二收高，因偏高的CPI数据引发通膨心理预期，且昨晚美债价格走低
以及台股今日走强。短多出场令成交量温和放大。
    
    交易商表示，台债仍未脱区间整理格局。市场后续料观望美联储主席叶伦周三和周四在国会的证词，以及
周五10年增额券103/6R 的标售结果，相关变数厘清前，预料市况将维持低量盘整格局。
    
    “大家还是很谨慎，要突破必须等标债结果。”一位大型银行交易员说。
    
    另一外商银行交易员说，今早公布的4月CPI比预期为高，导致有央行将升息的杂音。不过台湾主要还是跟
随美国的货币政策步伐，因此接下来市场还是会高度关注叶伦的谈话内容。
    
    他们认为，周五标债结果出炉前，五年期公债103/4 交投区间暂估在1.00-1.05%；10年期公
债103/6R发行前交易则看在1.50-1.55%。
    
    至于对103/6R的看法，一银行交易员认为，在实质买盘补券需求不减下，近期包括20年公债103/7与多档
公司债的得标利率都比市场预期低，与10年期公债的点差也不断压缩。
    
    “短券大家抢，长券也被寿险拿走，10年券只能在中间浮动。”他说。
    
    由于103/6R的空单未平仓量仍低，交易员认为，在缺乏轧空力道挹注下，103/6R标售将不致有太意外的结
果。
    
    主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.65%，高于路透调查的升1.55%。续创2013年2月以
来高位。  
    
    台湾股市 周二收升0.47%，因美股道琼 收红带动。分析师认为，5月中旬之前上市柜企业公
布财报有望优于预期，支撑台股位于高档震荡。        
        
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5     103/4                   +1.05     1.0340    1.0250-1.0380      63.0
   10    103/6R                   +1.40     1.5390    1.5310-1.5430      36.0
                                                                     
    注：* 该券交易以来盘中低位。    
    
    本周全球重要经济事件与数据包括： 
    5/6(二)：德国4月Markit服务业和综合PMI、欧元区4月Markit服务业和综合PMI、欧元区3月零售销售、OE
CD发布春季经济展望；
    5/7(三)：汇丰中国4月服务业PMI终值、台湾财政部公布4月进出口数据、德国3月工业订单、美国第一季
生产率和单位劳动成本初值、美国3月消费者信贷、日本央行发布4月货币政策会议纪录、金融稳定监管委员会
(FSOC)举行会议，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦出席；
    5/8(四)：中国4月进出口贸易数据、韩国3月货供额、美国一周初请失业金、欧洲央行利率决定；
    5/9(五)：中国4月工业生产者出厂价格指数(PPI)、中国4月居民消费价格指数(CPI)、日本3月同时指标和
领先指标、德国3月进出口和贸易收支、韩国央行利率决定。   
    
         30       103/5                     没有成交
         20       103/7                       1.9200
         10       103/6                       1.5430
          5       103/4                       1.0340
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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