全球金市：金价持稳在三周高点附近，乌克兰情势提振避险买盘

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“乌克兰局势的恶化可能推动金价自当前价位进一步走高，但在1,317美元水准料遇到强劲阻力，”辉立期货分析师Joyce Liu说道。
“金价于此处展开的区间盘整可能持续更长时间，等待市场找到新的交投方向。若乌克兰局势不再升级，则金价只需跌破支撑位1,307.50美元，就会进一步下跌10-20美元。”
交易商称，随着乌克兰局势的发展，预计金价将持续波动，此外由于资金流出黄金上市交易基金，金市人气依然脆弱。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持金量在上周下降近10吨。
铂金 和钯金 价格周二大体持稳，昨日受供应忧虑推动，分别上涨了0.9%和0.7%。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1310.16 0.66 0.05
现货银 19.55 0.02 0.1
现货铂金 1445.24 0.99 0.07
现货钯金 812.22 -1.38 -0.17
COMEX期金 1310.6 1.3 0.1
COMEX期银 19.575 0.004 0.02
汇率
欧元/美元 1.3878
美元指数 79.458
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/高琦 审校 张涛/蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译