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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 14:59 BJT

全球金市：金价持稳在三周高点附近，乌克兰情势提振避险买盘

“乌克兰局势的恶化可能推动金价自当前价位进一步走高，但在1,317美元水准料遇到强劲阻力，”辉立期货分析师Joyce Liu说道。

“金价于此处展开的区间盘整可能持续更长时间，等待市场找到新的交投方向。若乌克兰局势不再升级，则金价只需跌破支撑位1,307.50美元，就会进一步下跌10-20美元。”

交易商称，随着乌克兰局势的发展，预计金价将持续波动，此外由于资金流出黄金上市交易基金，金市人气依然脆弱。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持金量在上周下降近10吨。

铂金 和钯金 价格周二大体持稳，昨日受供应忧虑推动，分别上涨了0.9%和0.7%。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1310.16 0.66 0.05

现货银 19.55 0.02 0.1

现货铂金 1445.24 0.99 0.07

现货钯金 812.22 -1.38 -0.17

COMEX期金 1310.6 1.3 0.1

COMEX期银 19.575 0.004 0.02

汇率

欧元/美元 1.3878

美元指数 79.458

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/高琦 审校 张涛/蔡美珍)
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