欧洲个股：嘉能可第一季铜矿产出年增24%，受非洲及澳洲扩产扶助

路透伦敦5月6日 - 在非洲及澳洲运营扩产的帮助下，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 2014年第一季铜矿产量成长24%，符合市场预期。

在众多多元化矿商中，嘉能可-斯特拉塔的铜矿业务所占比重最高，该业务去年约占该公司获利的近一半。

该公司第一季铜矿产量成长至38.2万吨，位于分析师预测的高端，且较上年同期成长24%。

铜矿产出增长是受刚果民主共和国(原萨伊)Mutanda矿和澳洲Ernest Henry矿扩张，及南美Collahuasi和Antamina产量提高的推升。