欧洲个股：嘉能可第一季铜矿产出年增24%，受非洲及澳洲扩产扶助

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦5月6日 - 在非洲及澳洲运营扩产的帮助下，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 2014年第一季铜矿产量成长24%，符合市场预期。
在众多多元化矿商中，嘉能可-斯特拉塔的铜矿业务所占比重最高，该业务去年约占该公司获利的近一半。
该公司第一季铜矿产量成长至38.2万吨，位于分析师预测的高端，且较上年同期成长24%。
铜矿产出增长是受刚果民主共和国(原萨伊)Mutanda矿和澳洲Ernest Henry矿扩张，及南美Collahuasi和Antamina产量提高的推升。
嘉能可-斯特拉塔称，公司营销部门的表现整体“强劲且符合预期”。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选