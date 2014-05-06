《汇市简讯》若英国4月服务业PMI优于预期，英镑/美元有望升向1.6921

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
0640GMT
* 若英国4月服务业PMI高于预估的57.6，英镑/美元有望升向1.6921
* 服务业是英国经济的支柱产业。该数据将于0830GMT公布
* 1.6921为上周四所及57个月高点。1.6821为周五美国就业数据公布后的低位
* 1.6855为周一低点。多头目标包括1.6950、1.70和1.7044(2009年8月高位)
* 辉瑞高层暗示，有可能对阿斯利康发起敌意收购
* 英国央行货币政策委员会(MPC)将于周三和周四开会。(完)
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路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
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