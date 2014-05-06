《汇市简讯》若英国4月服务业PMI优于预期，英镑/美元有望升向1.6921

0640GMT

* 若英国4月服务业PMI高于预估的57.6，英镑/美元有望升向1.6921

* 服务业是英国经济的支柱产业。该数据将于0830GMT公布

* 1.6921为上周四所及57个月高点。1.6821为周五美国就业数据公布后的低位

* 1.6855为周一低点。多头目标包括1.6950、1.70和1.7044(2009年8月高位)

* 辉瑞高层暗示，有可能对阿斯利康发起敌意收购

* 英国央行货币政策委员会(MPC)将于周三和周四开会。(完)

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