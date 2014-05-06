更新版 1-欧股业绩：宝马重申2014年目标，第一季营业利润增长2.6%

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
包括宝马、Mini和劳斯莱斯品牌的集团轿车销量当季上涨8.7%，创下新纪录，受助于中国销量大幅增长25%。
欧洲市场销量较上年同期攀升3.4%；德国市场下降1.4%。美国方面销售增加2.7%。
宝马品牌汽车销量大增12.1%，因受X1、X3和X5车型与3系需求推动。这抵消了Mini销量降低12.5%的负面影响。
宝马重申力争2014年销售总量大幅提升至200万或以上的目标，但该公司谨慎地表示政治和经济不确定性可能会影响到欧洲市场的表现；2013年宝马创下Mini、劳斯莱斯和宝马合计销售196万辆纪录。
宝马集团还重申预计税前集团获利将较上年的79.1亿欧元明显增长。
不过，该集团还表示，新技术支出偏高、市场竞争激烈和人事成本上升，将会影响获利成长速度。(完) (编译 许娜/洪曦; 审校 石冠兰/蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译