更新版 1-欧股业绩：宝马重申2014年目标，第一季营业利润增长2.6%

包括宝马、Mini和劳斯莱斯品牌的集团轿车销量当季上涨8.7%，创下新纪录，受助于中国销量大幅增长25%。

欧洲市场销量较上年同期攀升3.4%；德国市场下降1.4%。美国方面销售增加2.7%。

宝马品牌汽车销量大增12.1%，因受X1、X3和X5车型与3系需求推动。这抵消了Mini销量降低12.5%的负面影响。

宝马重申力争2014年销售总量大幅提升至200万或以上的目标，但该公司谨慎地表示政治和经济不确定性可能会影响到欧洲市场的表现；2013年宝马创下Mini、劳斯莱斯和宝马合计销售196万辆纪录。

宝马集团还重申预计税前集团获利将较上年的79.1亿欧元明显增长。