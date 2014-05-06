更正(官方)-中国企业：外卖订餐平台饿了么获大众点评等8,000万美元入股，拟三年后上市

(更正：因新闻稿错误，标题及内文首段投资方应为“大众点评联合一些机构共同投资8,000万美元入股”，非大众点评一家)

路透上海5月6日 - 在获得腾讯 战略入股后，中国领先的本地生活服务网站大众点评网近期加快了其在O2O（线上至线下）市场的布局。该公司周二宣布，联合一些机构共同投资8,000万美元入股国内最大的外卖订餐平台--饿了么(ele.me)。

公司新闻稿称，交易完成后，饿了么的创始人团队继续拥有对公司的控制权，该公司将继续保持独立运营和发展，计划三年后上市。

除资本合作外，双方在餐饮外卖领域的商户数据、外卖服务及平台流量方面进行深入的对接与整合。饿了么将通过大众点评获得中高端餐厅资源以及庞大的城市白领为主的餐饮消费群，巩固其中国最大外卖订餐平台的地位。

饿了么首席执行官（CEO）张旭豪表示，在未来一年，将力争其平台日均订单量从目前的10万单提升至百万级，迅速完成对于全国餐饮商户的全覆盖。

自腾讯2月入股后，大众点评与腾讯加快了资源整合，大众点评的本地生活服务已与腾讯旗下的微信、手机QQ、腾讯地图深度合作，最近腾讯QQ的吃喝玩乐入口亦整合了大众点评基于熟人圈的本地生活信息。