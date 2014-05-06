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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 16:41 BJT

台湾汇市：台币收在平盘附近，外资动向模糊待明日确认

* 部分亚洲市场休市交投清淡
    * 外资动向模糊，观察明日是否进一步表态
    * 明日实质交投区估在30.050-30.150

    路透台北5月6日 - 台币兑美元  周二微幅收低0.5分。包括香港及韩国
等部分亚洲市场今日休市，外资动向因而不甚明显，令台币在既有区间内狭幅来回。市场静
待明日亚洲市场人气回笼，以进一步确认外资动向。
      
    汇银人士指出，台股今日虽然走高，但外资转为卖超，汇市则见到外资双向承作，惟量
能不高，市场讯号并非一致，难以带动台币走出方向。交易员认为，明日台币或有机会测试
30.050元，但要一步到位测试30元关卡仍有难度，除非其他主要亚币先行表态。
            
    〞明天韩国开市后，先看韩元 有没有破1,030元。〞一外资银行交易员说。
    
    不过也有交易员认为，韩元及今日表现强劲的人民币 对台币的影响均十分有
限，台币走势的主轴仍在外资动向。他们认为，台股能否续强或回档修正，将决定台币方向
。但台股近来走势诡谲，多数交易员选择静观其变。
    
    多数交易员认为，台币要能往30元整数关卡，仍需外资一致且放量汇入，否则下方包括
油款在内的进口商买盘坚实，且又逼近央行可能阻升的干预位置，温和的外资汇入将难以建
功。
    
    此外交易员也指出，亚洲盘末国际美元显现疲态，若明日美元走势续疲，有机会提振主
要亚币。
            
    汇银人士预估，明日台币实质交易区间在30.050-30.150；今日台币实质交易区间主要
在30.116-30.130，上日则在30.093-30.154。       
   
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，今日持续些微看涨台币情绪。一个月
期美元/台币换汇点折价较上日持续扩大，但幅度不大；一个月远汇报价 尾盘
在30.075/30.085左右，上日纽约盘收在30.060。
       
    台湾股市 周二收高0.47%，台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超22
.25亿台币，为连续第二个交易日卖超，共计卖超25.31亿台币。 
    
    多数新兴亚币周二小幅升高，因美国出现更多经济复苏迹象，利好亚洲出口，但由于一
些市场逢假期休市，交投仍稀薄。   
    
    本周全球重要经济事件及数据：
    5/7(三)：汇丰中国4月服务业PMI终值、台湾公布4月进出口数据、德国3月工业订单、
美国第一季生产率和单位劳动成本初值、美国3月消费者信贷、日本央行发布4月货币政策会
议纪录；
    5/8(四)：中国4月进出口贸易数据、美国一周初请失业金、欧洲央行利率决定；
    5/9(五)：中国4月工业生产者出厂价格指数(PPI)、中国4月居民消费价格指数(CPI)、
日本3月同时指标和领先指标、德国3月进出口和贸易收支、韩国央行利率决定。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.176    30.171   30.085-30.176   30.170     5.88    6.32
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.170    30.165   30.085-30.170   30.165    2.895    2.01
                                                                       
 
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 美元/台币一个月期         -0.045/-0.035       -0.035/-0.025
 美元/台币六个月期         -0.185/-0.155       -0.175/-0.145
 (完)
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