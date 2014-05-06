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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 15:46 BJT

《焦点》瑞银集团将发放特别股利，吸引股东换股以改善公司结构

瑞银自2012年末宣布重组计划以来，股价已上涨近46%，而选择坚持投资银行业务的瑞士信贷 同期股价升逾36%。

这两家瑞士银行的表现均优于欧洲银行指数 ，后者同期涨幅略超30%。

除创立瑞士子公司外，瑞银还将为英国业务设立资本独立的部门，并创建针对美国业务的控股公司。

瑞银的这项计划得到了瑞士监管机构FINMA的批准。瑞银除披露该计划外，还公布第一季净利成长7%至10.5亿瑞郎(12亿美元)，高于路透分析师平均预估的9.05亿瑞郎。(完) (编译 张明钧/艾茂林/王翔琼；审校 张涛/石冠兰)
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