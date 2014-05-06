《焦点》瑞银集团将发放特别股利，吸引股东换股以改善公司结构

美股盘后：高通公布季度业绩后股价上扬1%
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
瑞银自2012年末宣布重组计划以来，股价已上涨近46%，而选择坚持投资银行业务的瑞士信贷 同期股价升逾36%。
这两家瑞士银行的表现均优于欧洲银行指数 ，后者同期涨幅略超30%。
除创立瑞士子公司外，瑞银还将为英国业务设立资本独立的部门，并创建针对美国业务的控股公司。
瑞银的这项计划得到了瑞士监管机构FINMA的批准。瑞银除披露该计划外，还公布第一季净利成长7%至10.5亿瑞郎(12亿美元)，高于路透分析师平均预估的9.05亿瑞郎。(完) (编译 张明钧/艾茂林/王翔琼；审校 张涛/石冠兰)
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。