《焦点》瑞银集团将发放特别股利，吸引股东换股以改善公司结构

瑞银自2012年末宣布重组计划以来，股价已上涨近46%，而选择坚持投资银行业务的瑞士信贷 同期股价升逾36%。

这两家瑞士银行的表现均优于欧洲银行指数 ，后者同期涨幅略超30%。

除创立瑞士子公司外，瑞银还将为英国业务设立资本独立的部门，并创建针对美国业务的控股公司。