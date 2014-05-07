重温稿-《中国新债预测》三年续发国债预测均值3.90%，投资户动向左右需求

* 招标品种：财政部三年续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(7日)9:30-10:30

* 受访人数：9位(银行和券商)

* 预测区间：3.85%-3.97%

* 预测均值：3.90%

路透上海5月6日 - 中国财政部周三将招标续发行三年固息国债。路透调查显示，五一假期后资金预期趋于乐观，债市再现一波行情，预计明日新债在良好市场情绪推动下，收益率略低于二级市场水平。

不过市场人士认为，尽管当前一二级市场均较火热，但主要热点集中在中长期金融债上，中短期国债因收益水平偏低，表现相对落后，料该期债交易户参与的热情受限，投资户的动向将左右整体需求情况及最终定位。

北京一银行交易员指出，目前三年国债现券成交收益率在3.91-3.92%附近，考虑到最近两天市场强势的惯性，明日新债结果还是小幅低于二级的可能性更大。

上海一大型券商交易员则表示，“和二级差不多吧。如果大行需求一般，就要高点，”

北京一券商交易员谈到，当前二级市场三年期国债收益率水平偏低，明日新债很难重现今日国开债的火爆局面，“这个债上次续发的时候就不咋地，4%对于交易户来说不太能接受，除非交易户的预期很好，没有投资户(大力参与)就低不了。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.9611%。二级市场上，此次增发的标的券--剩余期限约2.85年的固息国债140004最新成交收益率 为3.9284%。

国家开发银行 今日招标的四期增发债收益率远低于预估，数据显示经济基本面仍偏弱，而五一小长假后市场对资金面的预期更趋乐观，此前一度被压抑的配置买盘喷薄而出，一二级市场联袂走强。

银行间市场七天期回购利率经过连续大幅下行后，周二跌幅明显缩窄，隔夜等主要品种亦在低位整固。今日公开市场正回购规模对资金面未有扰动，支撑流动性相对乐观预期。

明日新债为今年第四期国债 的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债5月7日招标，原发行部分当日停止交易一天；招标结束至5月12日进行分销；5月14日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年3月13日开始计息；票面利率3.66%。