背景资料：中国2008年以来中央企业国有资本收益收取比例调整一览

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京5月6日 - 中国财政部日前下发通知称，决定自2014年起适当提高中央企业国有资本收益收取比例，其中国有独资企业应交利润收取比例在现有基础上提高5个百分点。
在去年年底召开的十八届三中全会上，中央已表示要完善国有资本经营预算制度，提高国有资本收益上缴公共财政比例，到2020年提到30%，更多用于保障和改善民生。
以下为近年来财政部上调国有资本收益收取比例一览：
--2014年4月17日 《关于进一步提高中央企业国有资本收益收取比例的通知》
决定自2014年起，国有独资企业应交利润收取比例在现有基础上提高5个百分点，上调后具体收取比例为：第一类企业为25%，第二类企业20%，第三类企业15%，第四类企业为10%，第五类企业免交当年应交利润。
同时，事业单位出资企业国有资本收益的收益收取比例提高至10%。
--2012年1月13日 《关于扩大中央国有资本经营预算实施范围有关事项的通知》
决定将工信部、体育总局所属企业，卫生部、国资委所属部分企业，首都机场集团公司等纳入中央国有资本经营预算实施范围。新纳入实施范围的企业收益收取政策按第三类企业归类，为税后净利润的5%。
另经国务院批准，从2012年起中国烟草总公司税后利润征缴比例首先从15%上升至20%，单独成一档。
--2010年12月23日 《关于完善中央国有资本经营预算有关事项的通知》
决定自2011年起，适当提高中央企业国有资本收益收取比例，在原有基础上提高5个百分点。具体收取比例分四类执行：第一类为企业税后利润的15%，第二类为10%，第三类为5%，第四类免交国有资本收益。
通知并决定，自2011年起，将教育部所属企业、中国文化传媒集团、中国电影集团、黑龙江北大荒农垦集团、广东省农垦集团等纳入中央国有资本经营预算实施范围。
--2007年12月11日 《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》
规定国有独资企业上交年度净利润的比例，区别不同行业，分三类执行：第一类10%，第二类5%，第三类暂缓三年上交或者免交。
注：以上信息均来自中国财政部和人民网等官方网站。(完) (整理 侯向明/乔艳红；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译