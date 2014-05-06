背景资料：中国2008年以来中央企业国有资本收益收取比例调整一览

路透北京5月6日 - 中国财政部日前下发通知称，决定自2014年起适当提高中央企业国有资本收益收取比例，其中国有独资企业应交利润收取比例在现有基础上提高5个百分点。

在去年年底召开的十八届三中全会上，中央已表示要完善国有资本经营预算制度，提高国有资本收益上缴公共财政比例，到2020年提到30%，更多用于保障和改善民生。

以下为近年来财政部上调国有资本收益收取比例一览：

--2014年4月17日 《关于进一步提高中央企业国有资本收益收取比例的通知》

决定自2014年起，国有独资企业应交利润收取比例在现有基础上提高5个百分点，上调后具体收取比例为：第一类企业为25%，第二类企业20%，第三类企业15%，第四类企业为10%，第五类企业免交当年应交利润。

同时，事业单位出资企业国有资本收益的收益收取比例提高至10%。

--2012年1月13日 《关于扩大中央国有资本经营预算实施范围有关事项的通知》

决定将工信部、体育总局所属企业，卫生部、国资委所属部分企业，首都机场集团公司等纳入中央国有资本经营预算实施范围。新纳入实施范围的企业收益收取政策按第三类企业归类，为税后净利润的5%。

另经国务院批准，从2012年起中国烟草总公司税后利润征缴比例首先从15%上升至20%，单独成一档。

--2010年12月23日 《关于完善中央国有资本经营预算有关事项的通知》

决定自2011年起，适当提高中央企业国有资本收益收取比例，在原有基础上提高5个百分点。具体收取比例分四类执行：第一类为企业税后利润的15%，第二类为10%，第三类为5%，第四类免交国有资本收益。

通知并决定，自2011年起，将教育部所属企业、中国文化传媒集团、中国电影集团、黑龙江北大荒农垦集团、广东省农垦集团等纳入中央国有资本经营预算实施范围。

--2007年12月11日 《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》

规定国有独资企业上交年度净利润的比例，区别不同行业，分三类执行：第一类10%，第二类5%，第三类暂缓三年上交或者免交。