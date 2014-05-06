银行观点：中国广交会遭遇五年最冷，政府应尽快推贸易促进政策--农行

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京5月6日 - 中国农业银行战略规划部最新发布的报告称，从参会人数和成交额来看，今年春季广交会已经创下五年来同期最低记录，这在一定程度上折射出中国出口商的困境，政府应尽快推出贸易促进政策。
报告表示，目前在主要经济增长动力中，消费短期内难有起色，基础设施投资面临资金难题，制造业投资受制于产能过剩，房地产投资处境微妙，在这种情况下，稳定出口的意义就尤显重要。
“除了保持汇率稳定之外，建议政府部门进一步落实稳外贸政策，提高贸易便利化水平，并充分挖掘新的出口增长点，完善相应的支持政策。”报告称。
第115届广交会5日闭幕。本届广交会累计出口成交1,911.84亿元人民币，扣除汇率波动因素后，环比下降2.01%，同比下降12.64%。
报告表示，今年广交会到会的境外国家和地区达到了创纪录的214家，但成交额反而创出5年来的新低，反映主要贸易伙伴需求低迷。
“而人民币汇率的贬值，反而成为外商压价的理由。汇率波动的结果，导致企业不敢接长单，客户也只愿下短单。”报告称。
报告认为，从广交会的风向标意义来看，再加上去年的高基数因素，今年贸易想要实现7.5%的年初目标并不容易。（完） (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译