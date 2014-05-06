银行观点：中国广交会遭遇五年最冷，政府应尽快推贸易促进政策--农行

路透北京5月6日 - 中国农业银行战略规划部最新发布的报告称，从参会人数和成交额来看，今年春季广交会已经创下五年来同期最低记录，这在一定程度上折射出中国出口商的困境，政府应尽快推出贸易促进政策。

报告表示，目前在主要经济增长动力中，消费短期内难有起色，基础设施投资面临资金难题，制造业投资受制于产能过剩，房地产投资处境微妙，在这种情况下，稳定出口的意义就尤显重要。

“除了保持汇率稳定之外，建议政府部门进一步落实稳外贸政策，提高贸易便利化水平，并充分挖掘新的出口增长点，完善相应的支持政策。”报告称。

第115届广交会5日闭幕。本届广交会累计出口成交1,911.84亿元人民币，扣除汇率波动因素后，环比下降2.01%，同比下降12.64%。

报告表示，今年广交会到会的境外国家和地区达到了创纪录的214家，但成交额反而创出5年来的新低，反映主要贸易伙伴需求低迷。

“而人民币汇率的贬值，反而成为外商压价的理由。汇率波动的结果，导致企业不敢接长单，客户也只愿下短单。”报告称。