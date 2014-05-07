台湾货币市场：5月7日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透台北5月7日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,919.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)7,743.9亿台币： 05/08 3,960亿台币 05/09 1,100亿台币 05/12 2,083.7亿台币 05/13 944亿台币 05/14 788亿台币 05/15 3,330亿台币 05/16 3,583亿台币 05/19 4,064.5亿台币 05/20 1,042.5亿台币 05/21 2,286.25亿台币 05/22 2,250.3亿台币 05/23 776亿台币 05/24 4,202.5亿台币 05/27 1,834.15亿台币 05/28 3,560.80亿台 币 05/29 21亿台币 05/30 2,860亿台币 06/02 6,565.20亿台币 *06/03 2,492亿台币 --公债还本付息43.1875亿台币 05/08 90甲4期公债付息 13.875亿台币 05/13 94甲5期公债付息 6.75亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --5/9：发行财103-6期国库券，金额预估300亿台币，该国库券为28天期，5/8标售。 --5/12：央行发行两年期定存单，金额预定100亿台币，9日标售。 --5/14：发行103/6期增额发行公债，金额预估300亿台币，该公债为10年期，5/9标售。 --5/28：发行103/8期公债，金额预估300亿台币，该公债为30年期，5/23标售。 --月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底缴交个人综合所得税。 **--6/11:个人综所税金融机构委托取款扣款日；2013年共66万4,000余件，金额717亿台币。 **--6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新；**资料来源为财政部财政资讯中心。 (记者 高洁如; 审校 董永年)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p