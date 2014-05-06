西班牙数据：4月服务业PMI升至56.5的七年新高，就业分项指数重返50之上

路透5月6日 - 周二公布的一项调查显示，西班牙4月服务业以略逾七年以来最快速度扩张，企业以健康步伐聘雇员工。这激起经济明显复苏的预期。

Markit西班牙4月服务业采购经理人指数(PMI)自3月的54.0升至56.5，为2007年3月以来最高，且标志着该指数已连续六个月处于50荣枯分水岭之上。

“尽管仍有漫长的路要走，但广泛经济信心改善似乎正引导服务业增长，暗示这次正面动能可望持续。”Markit分析师Andrew Harker称。

4月服务业就业指数从3月的49.3升至52.0，为2007年12月以来最高；根据Markit，此为2008年2月以来服务业就业指数仅有的第二次升至50上方。(完) (编译 张若琪 审校 田建华)