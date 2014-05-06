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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 16:03 BJT

标题新闻：印尼今年棕榈油产出料超2,800万吨，厄尔尼诺现象今年可能不会带影响产量--GAPKI

注：印尼棕榈油协会(GAPKI)

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