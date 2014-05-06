金属期市：LME期铜下滑，印尼矿石出口禁令推高镍价

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透5月6日 -
“如果看看铜价的水平，以及预期的增速，那么铜价显然是被低估了。”
0718 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%，至每吨6,705美元，上一交易日收高1.1%。
上海期交所7月期铜 下跌0.3%至每吨47,560元人民币。
美国4月服务业加速成长，创下八个月来最快，给市场注入积极的气氛。
这帮助抵消了中国制造业数据不佳的影响。汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.1，较初值48.3下修，但略高于3月终值48。
此外越来越多的中国城市放松房屋限购政策，也支撑金属需求。
LME期镍 上涨1.6%至每吨18,565美元，升向4月28日触及的15个月高位18,715美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王洋; 审校 杜明霞/蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译