金属期市：LME期铜下滑，印尼矿石出口禁令推高镍价

路透5月6日 -

“如果看看铜价的水平，以及预期的增速，那么铜价显然是被低估了。”

0718 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%，至每吨6,705美元，上一交易日收高1.1%。

上海期交所7月期铜 下跌0.3%至每吨47,560元人民币。

美国4月服务业加速成长，创下八个月来最快，给市场注入积极的气氛。

这帮助抵消了中国制造业数据不佳的影响。汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.1，较初值48.3下修，但略高于3月终值48。

此外越来越多的中国城市放松房屋限购政策，也支撑金属需求。

LME期镍 上涨1.6%至每吨18,565美元，升向4月28日触及的15个月高位18,715美元。(完)

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