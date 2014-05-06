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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 16:09 BJT

新债招标：中龙钢铁五年期公司债以1.40%定价，符合预期

路透台北5月6日 - 台湾龙头钢厂--中钢 子公司中龙钢铁周二公布，五年期无担保公司债以票面利率1.40%定价，发行量70亿台币；七年期则以1.75%定价，发行量50亿台币。

中龙本次公司债标售结果符合市场预期。路透先前调查，承销商预估五年期公司债得标利率将落在1.37-1.42%区间，七年期则落在1.73-1.78%。

中龙为中钢100%持股子公司；中龙长期发行人评等为"twA+"。(完)

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