欧元债市：欧元区信用评级较低国家公债收益率纷纷触及多年低位

路透伦敦5月6日 - 欧元区信用评级较低国家公债收益率(殖利率)周二跌至数年低点，投资者欢迎葡萄牙“干净地”退出救助计划，并预计欧洲央行货币政策将进一步放宽。

里斯本当局表示，将在本月稍晚退出国际援助计画，且不需要备援贷款。

市场参与者认为葡萄牙此举进一步证实欧债危机缓解。

根据路透数据，葡萄牙10年期公债收益率 最新跌3个基点，报3.61%，稍早触及八年新低3.597%。

“这是正常措施，”KBC策略师Piet Lammens在谈及葡萄牙的举措时称，“市场信心非常强，所以不会动摇市场。”

欧元区其他较弱国家公债收益率下跌1-3个基点不等。西班牙10年期公债收益率 触及纪录低位2.97%，意大利10年期公债收益率 亦齐平低点3.029%。

公债收益率下跌趋势仍然受到货币政策预期的支撑。市场预期欧洲央行将进一步放宽货币政策，因通胀仍低于预期且较目标低逾一个百分点。(完)

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