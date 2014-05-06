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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 16:50 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收涨近两百点至两周新高，双向波动特征明显

* 人民币即期收升198点
    * 中间价微幅走弱
    * 短期料继续在弱势区间振荡
    * 双向波动特征明显

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京5月6日 - 人民币汇率五一节后反弹行情正在持续。人民币兑美元即期汇率CN
Y=CFXS周二收升198个点子，盘中一度触及6.2251元的两周新高，与中间价微幅走弱的势头
相背，双向波动特征明显。
    
    交易人士称，节后受企业财务安排的影响购汇较上月底减少，而客盘结汇热情有走升的
势头；此外之前顺势做多美元的头寸也获利平仓，推动人民币走升。
    
    同时，午后国际市场上非美货币涨了一波，美元指数下跌，人民币升值也属顺势而为。
    
    一外资行交易员表示，从历史数据来看，月末购汇一般会显得更为集中，月初会相对减
少；并认为近期汇率是正常的双向波动，幅度也属正常。
    
    她并称，前几年的汇率走势很平稳，今年以来明显趋于双向波动，同样的流动性在当前
会导致更大的汇率波动。
            
    由于境内外人民币汇价基本持平，有时甚至境内购汇更为合适，节前油盘购汇成为影响
市场的一股重要力量，但本月以来并未观察到明显的油盘购汇。
    
    
    **短期仍料弱势波动**
        
    一国有大行交易员称，部分客户在前段时间境内美元价格达到心理价位后获利了结，推
动人民币汇价走升，且节后油盘的购汇量明显变小。
    
    他并指出，现在说人民币汇率回归升值还不大可能，但现在全市场因素作用下，买卖双
方力量转变比较快，双向波动的态势犹在，值得关注的是，整体市场交投谨慎，跟风比较严
重，方向并不明朗。
    
    “中间价基本保持不动，还是透露出官方看法，贬的太快肯定是它不愿意看到的，中期
来看估计在6.20-6.26之间弱势波动。”一股份制行交易员指出。

    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二徘徊于接近三周低点水准，因美债收益率(殖利
率)难以摆脱近期低点；多个市场因假期休市，使得交投迟滞。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
   在岸市场人民币兑美元          今日          上日      升贬
    即期成交价格                6.2257        6.2455     0.32%
          中间价                6.1565        6.1560    -0.01%
    成交额                     159亿美元                   
                                                           
  日内相对于中间价最大波幅  -1.40% (上限±2    日高      日低
                                  %)                   
        日内波动幅度(pips)        175         6.2251    6.2426
    2014年来即期升贬值幅度      -2.76%                     
 1年期美元/人民币掉期升水<        585                      
               CNY1Y=CFXS>                             
                                                           
 离岸人民币市场,北京时间16       今日          上日        
                       :41                             
     1年期NDF                  6.2091/28      6.228        
             CNH即期           6.2256/61      6.2415       
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李文科/李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)
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