《路透晚报》--5月6日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：因假期休市

--中国股市：沪综指缩量近收平，量能不足制约反弹高度

中国股市沪综指周二缩量近收平。今日大盘延续震荡反弹，题材股表现活跃。分析师表示，企业年报业绩不及预期、经济进一步下滑以及成交量能明显不足均制约反弹高度，投资者对未来大盘走势仍缺乏信心。沪综指收报2,028.038点，涨0.685点或0.03%；上证A股今日成交额 575亿元人民币，上日成交金额为600亿元。沪深300指数收报2,157.328点，涨0.04%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,146.2点，跌0.34%，成交617,305手。

--香港股市：因假期休市

--汇市：美元全面走低，强劲PMI数据提振欧元

美元兑欧元跌至近七周最低点，丧失周五美国强劲就业数据所带来的全部涨幅。随着英国长周末假期后欧洲市场开始交易，美元指数跌至79.24，创下10月底以来最低。欧元较周一上涨0.3%，触及3月19日以来高点1.3928美元，受助于欧元区PMI强劲表现。

--欧元债市：欧元区信用评级较低国家公债收益率纷纷触及多年低位

欧元区信用评级较低国家公债收益率跌至数年低点，投资者欢迎葡萄牙“干净地”退出救助计划，并预计欧洲央行货币政策将进一步放宽。市场参与者认为葡萄牙此举进一步证实欧债危机缓解。根据路透数据，0842GMT，葡萄牙10年期公债收益率最新跌2.9个基点，报3.609%，稍早触及八年新低3.597%。

--国际油市：布兰特原油持稳108美元下方，美国库存及利比亚供应构成压力

布兰特原油持稳于每桶108美元下方，乌克兰的冲突升高了地缘政治风险，从而支撑油市；美国一周原油库存料增加的预期恐使市场受到打压。0844GMT，布兰特原油6月合约小升0.14美元，报每桶107.86美元。美国原油期货亦涨0.16美元，报99.64美元。

--金属期市：LME期铜下滑，印尼矿石出口禁令推高镍价

伦敦期铜在清淡交投中下跌，此前市场在经历长周末后重启交易。印尼出台矿石出口禁令后镍供给减少，这推动镍价升至15个月高位。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.33%，至每吨6,697美元左右，上一交易日收高1.1%。上海期交所7月期铜下跌0.3%至每吨47,560元人民币。

--全球金市：金价持稳在三周高点附近，乌克兰情势提振避险买盘

金价持平，但在三周高点附近交投，乌克兰动乱情势加剧，推升了黄金避险魅力。金价前两个交易日均上扬。0848GMT，现货金近持平在每盎司1,310.60美元，过去两个交易日共上涨2%。金价周一攀升至1,315.60美元，为4月15日以来最高。 (完)