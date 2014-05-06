新兴汇市：多数新兴亚币小幅升高，菲律宾披索接近四周高点

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆* 102.02 102.14 +0.12 +3.20 105.28
坡元 1.2493 1.2504 +0.09 +1.11 1.2632
台币 30.176 30.171 -0.02 -0.75 29.950
韩元* 1029.50 1030.30 +0.08 +2.52 1055.40
泰铢 32.34 32.37 +0.09 +1.61 32.86
菲律宾披索 44.31 44.40 +0.20 +0.20 44.40
印尼卢比 11515.00 11515.00 +0.00 +5.60 12160.00
印度卢比 60.12 60.21 +0.15 +2.79 61.80
马币 3.2565 3.2555 -0.03 +0.58 3.2755
人民币 6.2261 6.2455 +0.31 -2.77 6.0539
* 日本和韩国金融市场周二因假期休市。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/张若琪 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译