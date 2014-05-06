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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 16:32 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币小幅升高，菲律宾披索接近四周高点

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆* 102.02 102.14 +0.12 +3.20 105.28

坡元 1.2493 1.2504 +0.09 +1.11 1.2632

台币 30.176 30.171 -0.02 -0.75 29.950

韩元* 1029.50 1030.30 +0.08 +2.52 1055.40

泰铢 32.34 32.37 +0.09 +1.61 32.86

菲律宾披索 44.31 44.40 +0.20 +0.20 44.40

印尼卢比 11515.00 11515.00 +0.00 +5.60 12160.00

印度卢比 60.12 60.21 +0.15 +2.79 61.80

马币 3.2565 3.2555 -0.03 +0.58 3.2755

人民币 6.2261 6.2455 +0.31 -2.77 6.0539

* 日本和韩国金融市场周二因假期休市。(完)

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