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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 16:39 BJT

台湾央行：共发行2,467亿台币存单，存单发行余额减1亿

路透台北5月6日 - 台湾央行周二公布，共发行2,467亿台币存单。与今日存单到期金额2,468亿相较，存单发行余额减1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,457.00

91天期 0.93 7.00

182天期 1.05 3.00

央行上日共发行7,645.2亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,511.2亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负113亿台币，累计超额准备为541亿台币、加计前期1%的超额准备为1,208亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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