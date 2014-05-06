台湾央行：共发行2,467亿台币存单，存单发行余额减1亿

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透台北5月6日 - 台湾央行周二公布，共发行2,467亿台币存单。与今日存单到期金额2,468亿相较，存单发行余额减1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,457.00
91天期 0.93 7.00
182天期 1.05 3.00
央行上日共发行7,645.2亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,511.2亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负113亿台币，累计超额准备为541亿台币、加计前期1%的超额准备为1,208亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。