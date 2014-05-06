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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 16:50 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元升至近五年新高，受英国PMI数据提振

路透伦敦5月6日 - 英镑兑美元周二升至近五年高点，此前公布的一份调查显示，4月英国服务业扩张速度为今年以来最快 ，进一步增添看涨英镑的信心。

数据公布后英镑兑美元 升至1.6954美元，创2009年8月初以来最高水准，数据公布前约报1.6938。

欧元兑英镑 从数据公布前的0.8219英镑左右跌至0.8215。数据公布后，英债期货 触及日低110.23，自数据公布前的110.30下滑。(完)

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