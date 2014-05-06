欧洲汇市：英镑兑美元升至近五年新高，受英国PMI数据提振

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦5月6日 - 英镑兑美元周二升至近五年高点，此前公布的一份调查显示，4月英国服务业扩张速度为今年以来最快 ，进一步增添看涨英镑的信心。
数据公布后英镑兑美元 升至1.6954美元，创2009年8月初以来最高水准，数据公布前约报1.6938。
欧元兑英镑 从数据公布前的0.8219英镑左右跌至0.8215。数据公布后，英债期货 触及日低110.23，自数据公布前的110.30下滑。(完)
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路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。