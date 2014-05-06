欧洲个股：德国马牌轮胎不排除再次进行重大收购，第二季业务看俏

路透柏林5月6日 - 德国汽车零组件暨轮胎大厂马牌轮胎(Continental) 财务长Wolfgang Schaefer向路透表示，该公司有能力在未来18个月内再次进行数十亿欧元的收购行动。

马牌轮胎2月以14亿欧元收购美国橡胶业者Veyance Technologies。

Schaefer周二在接受访问时表示，该公司拥有足够的流动资产来应付这样的交易，但也不排除在今年稍晚发行债券。

Schaefer称，马牌轮胎计画在未来数月进行小规模的收购；该公司上个月宣布将买断排放技术供应商Emitec股权。马牌轮胎第一季经调整后的税前、息前获利(EBIT)成长20%，。

Schaefer表示，第二季业务状况“良好”，受惠于北美及中国市场成长。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)