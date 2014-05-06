中国债市：利率互换缩窄跌幅，资金预期乐观料仍有续跌空间

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海5月6日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二小幅走跌。市场人士表示，节后资金宽松局面不改，助推IRS各期限品种均有不同程度走低，尽管午后出现技术性反弹，但幅度有限，整体仍呈跌势。
交易员指出，月初资金面宽松格局再现，央行若不大幅收紧资金，充裕流动性仍有望为IRS提供继续下行空间。
“上午IRS还在跌，下午开始有点反弹的，”广发银行交易员吴思捷称，昨天IRS下行有点快，今天下午出现技术性反弹也正常，特别是Shibor基准的IRS在fixing下行的影响下，应该还有下行空间。
他并谈到，午后IRS的反弹幅度并不大，一方面是有TP(止盈盘)，另外也和债券一少部分TP抛盘有关。
银行间市场七天期回购利率经过连续大幅下行后，周二跌幅明显缩窄，隔夜等主要品种亦在低位整固。今日公开市场正回购规模对资金面未有扰动，支撑流动性相对乐观预期。
北京另一银行交易员则认为，Shibor基准的IRS已经提前反应甚多，后续下跌空间能有多大，真不好把握。
央行公开市场周二单日净回笼440亿元人民币，但未对资金面形成扰动。市场人士表示，五一假期后，月初银行间流动性再次回归宽松，央行正回购操作量价皆保持相对平稳，延续此前温和基调;考虑到当前资金面干扰因素较少，且资金利率仍有走低空间，不排除本周央行加大资金回笼规模的可能性。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.4025/3.5067 3.5825/3.6688 3.7688/3.8500 3.9300/4.0300 3.9392/4.2267
上日 3.4013/3.5633 3.6090/3.6870 3.7937/3.8760 3.9730/4.0610 4.0020/4.2430
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变动 +0.0012/-0.0566 -0.0265/-0.0182 -0.0249/-0.0260 -0.0430/-0.0310 -0.0628/-0.0163
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译