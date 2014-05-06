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市场报道 | 2014年 5月 6日 星期二 17:15 BJT

欧洲热股：阿尔卡特-朗讯劲扬，因再传诺基亚将收购该公司--交易员

路透巴黎/伦敦5月6日 - 电信设备生产企业阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 周二盘中最多上涨4%，交投热络，因市场再度传言称竞争对手诺基亚 计划收购该公司。

“市场传言称，诺基亚可能将利用与微软 交易获得的资金向阿尔卡特-朗讯发起收购，”伦敦一交易员称。

“传言称诺基亚将以每股4.10欧元收购阿尔卡特-朗讯，但这种传言我们此前已听到过，”阿姆斯特丹一位交易员称。

诺基亚和阿尔卡特-朗讯发言人均拒绝对这一传言发表评论。

阿尔卡特-朗讯市值约为83亿欧元(合115.2亿美元)。(完)
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