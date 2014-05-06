《焦点》通胀率上行增添喘息空间，欧洲央行料按兵不动

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
在欧元区危机困住银行手脚时，欧洲央行在2011年末和2012年初通过三年期LTRO向银行注入超过1万亿欧元。
具有针对性的LTRO将不具备大型资产购买计划的规模、范围和影响力，一些分析师质疑它能否在解决目前困扰欧元区的低通胀问题。
Generali Investments首席分析师Klaus Wiener称，“当时的LTRO非常有用。金融系统亟需流动性。”
“但至于说真的想要影响通胀和通胀预期，更重要的就是量化宽松了，”他称，“我认为现在和上次完全不是一回事。”
本月没有央行行动会引发市场预期央行更新预估，6月5日会议后将公布预估值。
通胀预估下修将进一步施压欧洲央行采取行动，而上修则会缓解压力。(完) (编译 洪曦/李春喜/张涛/石冠兰 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。