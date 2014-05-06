《焦点》通胀率上行增添喘息空间，欧洲央行料按兵不动

在欧元区危机困住银行手脚时，欧洲央行在2011年末和2012年初通过三年期LTRO向银行注入超过1万亿欧元。

具有针对性的LTRO将不具备大型资产购买计划的规模、范围和影响力，一些分析师质疑它能否在解决目前困扰欧元区的低通胀问题。

Generali Investments首席分析师Klaus Wiener称，“当时的LTRO非常有用。金融系统亟需流动性。”

“但至于说真的想要影响通胀和通胀预期，更重要的就是量化宽松了，”他称，“我认为现在和上次完全不是一回事。”

本月没有央行行动会引发市场预期央行更新预估，6月5日会议后将公布预估值。