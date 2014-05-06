《全球汇市》美元全面走低，强劲PMI数据提振欧元

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“有降息的可能，但这会影响欧元吗？之前几次降息都没有带来影响，”Mellor说。
澳元从美元疲态中获益，兑美元 上涨0.3%至0.9283美元。澳洲央行维持利率不变，并表示以历史标准来看澳元汇率偏高，不过央行未像以往那样表态要压低澳元。
一些分析师称，澳洲央行对经济的观点似乎也比以前稍显乐观。
“央行声明本身的基调似乎更加正面了一点。看看他们对就业市场的看法，他们表示就业市场指标有所好转，”渣打银行驻新加坡外汇策略师Divya Devesh称。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3925 1.3874 +0.37 +1.31 1.3745
美元/日圆 102.02 102.13 -0.11 -3.11 105.30
欧元/日圆 142.06 141.66 +0.28 -1.78 144.63
美元/瑞郎 0.8739 0.8777 -0.43 -2.12 0.8928
英镑/美元 1.6942 1.6862 +0.47 +2.33 1.6556
美元/加元 1.0951 1.0953 -0.02 +3.12 1.0620
澳元/美元 0.9304 0.9269 +0.38 +4.39 0.8913
新西兰元/美元 0.8723 0.8676 +0.54 +6.30 0.8206
欧元/瑞郎 1.2173 1.2178 -0.04 -0.80 1.2271
欧元/英镑 0.8209 0.8224 -0.18 -1.06 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0722 9.0930 -0.23 +2.54 8.8474
美元/挪威克朗 5.9300 5.9560 -0.44 -2.25 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张涛/张明钧/田建华/王翔琼/蔡美珍/高琦)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译