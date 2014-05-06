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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 17:00 BJT

《全球汇市》美元全面走低，强劲PMI数据提振欧元

“有降息的可能，但这会影响欧元吗？之前几次降息都没有带来影响，”Mellor说。

澳元从美元疲态中获益，兑美元 上涨0.3%至0.9283美元。澳洲央行维持利率不变，并表示以历史标准来看澳元汇率偏高，不过央行未像以往那样表态要压低澳元。

一些分析师称，澳洲央行对经济的观点似乎也比以前稍显乐观。

“央行声明本身的基调似乎更加正面了一点。看看他们对就业市场的看法，他们表示就业市场指标有所好转，”渣打银行驻新加坡外汇策略师Divya Devesh称。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3925 1.3874 +0.37 +1.31 1.3745

美元/日圆 102.02 102.13 -0.11 -3.11 105.30

欧元/日圆 142.06 141.66 +0.28 -1.78 144.63

美元/瑞郎 0.8739 0.8777 -0.43 -2.12 0.8928

英镑/美元 1.6942 1.6862 +0.47 +2.33 1.6556

美元/加元 1.0951 1.0953 -0.02 +3.12 1.0620

澳元/美元 0.9304 0.9269 +0.38 +4.39 0.8913

新西兰元/美元 0.8723 0.8676 +0.54 +6.30 0.8206

欧元/瑞郎 1.2173 1.2178 -0.04 -0.80 1.2271

欧元/英镑 0.8209 0.8224 -0.18 -1.06 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0722 9.0930 -0.23 +2.54 8.8474

美元/挪威克朗 5.9300 5.9560 -0.44 -2.25 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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