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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 17:02 BJT

两岸金融：台湾第一金旗下银行称完成首宗中国境内外金融机构合作联贷案

路透台北5月6日 - 台湾官股金控--第一金控 旗下银行周二表示，本次透过中国境内及境外同时筹组两起联贷案，包括烨辉企业 转投资烨辉(中国)及烨辉(香港)分别承贷8.7255亿元人民币、3,800万美元，为首宗结合中国境内及境外金融机构合作的联贷案例。

第一银行新闻稿指出，中国境内烨辉(中国)联贷案由中国银行 和第一银行共同主办并分别担任人民币及美金贷款管理行，参贷行包括上海浦东发展银行 、土地银行、合作金库及台湾企银等。

中国境外烨辉(香港)联贷案则由第一银行统筹主办并担任管理银行，参贷行包括中国输出入银行、台中商银、高雄银行、华南银行及阳信银行等。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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