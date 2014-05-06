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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 17:34 BJT

OECD报告：今年全球经济成长预估下修至3.4%，因发展中经济体降温

在主要发达经济体中，英国料增长强劲，今年GDP成长率预估从11月时的2.4%上调到3.2%，得益于家庭支出和企业投资的上升。

中国经济今年预估增长7.4%，大幅低于前次预估值8.2%，因建筑热潮降温并且信贷环境趋紧。

在最疲弱的新兴市场中，俄罗斯经济今年预估仅成长0.5%，由于在乌克兰问题上与西方形成对峙，导致投资者信心迅速减弱以及金融市场波动，俄罗斯不得不应付这些负面冲击。

OECD还敦促欧洲央行(ECB)当前就采取行动来遏制通缩危险。报告呼吁ECB至少在2015年末以前将指标政策利率调降至零，并建议央行将存款利率推低到负值。这样做意味着银行为规避风险把闲置现金放在ECB时，ECB能有效地向银行收取隔夜拆借费用。

OECD还指出，如果欧元区通胀率仍然无法回归央行目标水准--即接近但略低于2%，那么ECB需要采取更多激进举措，比如像美联储那样购买金融资产。

鉴于美国复苏形势变得更为稳固，OECD建议美联储在今年结束资产购买计划，并于明年开始调升利率。（完）

(编译/审校 蔡美珍/王翔琼/田建华/高琦/张明钧/艾茂林)
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