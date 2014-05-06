OECD报告：今年全球经济成长预估下修至3.4%，因发展中经济体降温

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
在主要发达经济体中，英国料增长强劲，今年GDP成长率预估从11月时的2.4%上调到3.2%，得益于家庭支出和企业投资的上升。
中国经济今年预估增长7.4%，大幅低于前次预估值8.2%，因建筑热潮降温并且信贷环境趋紧。
在最疲弱的新兴市场中，俄罗斯经济今年预估仅成长0.5%，由于在乌克兰问题上与西方形成对峙，导致投资者信心迅速减弱以及金融市场波动，俄罗斯不得不应付这些负面冲击。
OECD还敦促欧洲央行(ECB)当前就采取行动来遏制通缩危险。报告呼吁ECB至少在2015年末以前将指标政策利率调降至零，并建议央行将存款利率推低到负值。这样做意味着银行为规避风险把闲置现金放在ECB时，ECB能有效地向银行收取隔夜拆借费用。
OECD还指出，如果欧元区通胀率仍然无法回归央行目标水准--即接近但略低于2%，那么ECB需要采取更多激进举措，比如像美联储那样购买金融资产。
鉴于美国复苏形势变得更为稳固，OECD建议美联储在今年结束资产购买计划，并于明年开始调升利率。（完）
(编译/审校 蔡美珍/王翔琼/田建华/高琦/张明钧/艾茂林)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译