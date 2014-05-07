中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透上海5月7日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

央行公开市场周二进行了600亿元28天期正回购操作，单日净回笼440亿元人民币，但未对资金面形成扰动。市场人士表示，五一假期后，月初银行间流动性再次回归宽松，央行正回购操作量价皆保持相对平稳，延续此前温和基调；考虑到当前资金面干扰因素较少，且资金利率仍有走低空间，不排除本周央行加大资金回笼规模的可能性。

本周公开市场到期资金规模为600亿元，全部为正回购到期，而无逆回购和央票到期；其中周二到期160亿元，周四到期440亿元。

上周央行公开市场正回购减力，净投放资金910亿元人民币，以稳定月末及五一小长假前的资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。同时，根据央行最新公告，常备借贷便利(SLF)则在一季度累计开展规模3,400亿元，但季末余额已为零。(完)

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