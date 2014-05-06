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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 17:30 BJT

OECD报告：2014年中国经济增长率预计降至7.4%

路透北京5月6日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，由于政府抑制信贷风险和控制产能过剩，2014年中国经济增长速度可能从去年的7.7%放缓至7.4%。

去年11月，OECD曾预测2014年中国经济增长速度将加快至8.2%。

“如果支持性措施不能抵消清理过剩产能和反腐败运动带来的影响，投资放缓程度可能比预期严重，”OECD报告表示。

“如果房地产市场降温打击房产相关支出，以及收入增长乏力阻碍耐用品支出，则消费方面也可能意外疲弱。”

最新路透调查显示，今年中国经济增速可能放缓至7.3%，为24年来的最低水平，而且低于7.5%的官方目标。

中国政府正在努力调整经济结构，使其更加偏向消费，降低对出口和投资依赖。不过政府也希望避免经济大幅放缓。

“结构性改革的步伐可能影响短期结果，挑战在于，如何在保持足够动力减轻失衡的同时，避免过急调整而引发危机，”OECD表示。

OECD预测2014年中国消费者物价涨幅将降至2.4%，去年是2.6%。

2014年中国商品与服务出口将增长7.5%，低于去年的8.6%。

OECD表示，中国经常账盈余与GDP之比2014年可能从去年的2%降至1.2%。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)
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