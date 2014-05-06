OECD报告：2014年中国经济增长率预计降至7.4%

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京5月6日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，由于政府抑制信贷风险和控制产能过剩，2014年中国经济增长速度可能从去年的7.7%放缓至7.4%。
去年11月，OECD曾预测2014年中国经济增长速度将加快至8.2%。
“如果支持性措施不能抵消清理过剩产能和反腐败运动带来的影响，投资放缓程度可能比预期严重，”OECD报告表示。
“如果房地产市场降温打击房产相关支出，以及收入增长乏力阻碍耐用品支出，则消费方面也可能意外疲弱。”
最新路透调查显示，今年中国经济增速可能放缓至7.3%，为24年来的最低水平，而且低于7.5%的官方目标。
中国政府正在努力调整经济结构，使其更加偏向消费，降低对出口和投资依赖。不过政府也希望避免经济大幅放缓。
“结构性改革的步伐可能影响短期结果，挑战在于，如何在保持足够动力减轻失衡的同时，避免过急调整而引发危机，”OECD表示。
OECD预测2014年中国消费者物价涨幅将降至2.4%，去年是2.6%。
2014年中国商品与服务出口将增长7.5%，低于去年的8.6%。
OECD表示，中国经常账盈余与GDP之比2014年可能从去年的2%降至1.2%。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译