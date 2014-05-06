《中国债市每日综述》一二级收益率联袂下行，机构谨慎做多精挑个券

* 主要回购利率低位整固，流动性乐观预期持续

* 经济和政策信息多偏暖加强多方信心，一二级收益率联袂下行

* 收益率接近前期部分机构介入点，获利了结盘有浮现

* 机构倾向于谨慎做多精挑个券，中短期信用债受青睐

路透北京5月6日 - 中国银行间债市周二中长期政金债继续引领现券暖势。市场人士表示，资金利率维持在低位，乐观预期亦持续，加之基本面和政策面的信息多偏暖，多方信心加强后推动一二级市场收益率联袂下行。

不过，他们同时指出，现券收益率大跌后逐渐接近前期部分机构介入点位，故获利了结盘亦有浮现。在进一步明确指引信号出现前，机构倾向于谨慎做多，精挑个券，中短期信用债受青睐。

“现券收益率会低一点，资金宽，短端一直向下，势必会带动长端往下，”华中一银行交易员称，“非标在萎缩，要完成任务只能来配债呀，配置需求还是挺强的。”

上海一国有银行交易员亦表示，市场流动性宽松，推动债市一二级继续走强；下午有获利了结盘浮现，令二级收益率跌幅收窄，但卖盘并不普遍，多头气氛仍在。更加看好中长期利率债和中短期信用债。

上述华中交易员亦表示，近期现券收益率的大幅下行，让前期被套牢的机构得以解套。在未有更多利好因素浮现前，利率债缺乏大幅走强的空间。然资金利率仍处于相对低位，机构或步入震荡走暖趋势中精选个券阶段，青睐中短期信用债。

国开行 今日招标的四期增发债收益率远低于预估，数据显示经济基本面仍偏弱，而五一小长假后市场对资金面的预期更趋乐观，此前一度被压抑的配置买盘喷薄而出，一二级市场联袂走强。

市场人士并指出，债市突现一波行情，令此前观望的不少机构措手不及，一些机构踏空后无奈选择跟涨杀入，助推了二级市场券价的升势，一级市场的新债亦被疯抢，而此前被冷落的长债需求也开始复苏，今日五年期及以上品种定位更低。

剩余期限约4.7年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.14%/5.05%，上日尾盘为5.18%/5.10%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.964元，较上日结算价涨0.158元，或0.17%。

**主要回购利率低位整固，流动性乐观预期持续**

银行间市场七天期回购利率经过连续大幅下行后，周二跌幅明显缩窄，隔夜等主要品种亦在低位整固。今日公开市场正回购规模对资金面未有扰动，支撑流动性相对乐观预期。

交易员表示，中旬缴税之前不排除七天期回购利率有下探至3%以下的可能性，但整体来说，资金价格料以小幅盘整为主。

另外，资金市场另一重要指标--三个月shibor连续第四日走低，最新 报在5.4474%，创下自去年12月20日以来新低。

北京一银行交易员称，“今天正回购量不算大，七天回购还可能(再跌)到3%以下。”

中国央行公开市场稍早进行了600亿元人民币的28天期正回购操作，中标利率持平于4.00%；今日正回购到期资金160亿元，按此计算，相当于单日净回笼440亿元。

不过上海一券商交易员认为，虽然不排除七天回购破位下行的可能，但总的来说，目前资金价格已属较低水平，低位盘整的可能性更大。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,168.42亿元，上日为8,361.75亿元；其中隔夜品种成交7,718.89亿元，上日为7,208.87亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3681 2.3572 +1.09 7,718.89

七天 3.1088 3.1423 -3.35 955.34

14天 3.1566 3.1389 +1.77 156.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9100 3.2750 -136.50 2,588.18

七天 2.0250 3.1950 -117.00 318.39

14天 3.2000 3.4100 -21.00 43.90

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4000 2.4000 0.00 --

七天 3.0800 3.1393 -5.93 --

14天 3.1600 3.1600 0.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.3700 2.3700 0.00 --

七天 3.0920 3.1400 -4.80 --

三个月 5.4474 5.4655 -1.81 --