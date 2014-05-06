表格：OECD对主要国家公共赤字和CPI预估

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透巴黎5月6日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二发布了最新的经济展望报告，以下是对主要国家公共赤字和消费者物价指数(CPI)的预估及过往表现。
政府财政收支平衡一览和预估(“+”表示盈余，“-”表示赤字，数据以相当于GDP的百分比形式来呈现)：
-------------公共预算赤字-----------
2013 2014 2015
澳洲 -1.4 -2.5 -1.4
奥地利 -1.5 -2.8 -1.3
比利时 -2.7 -2.1 -1.2
加拿大 -3.0 -2.1 -1.2
捷克 -1.5 -2.1 -2.6
丹麦 -0.9 -1.5 -3.0
爱沙尼亚 -0.2 -0.2 -0.1
芬兰 -2.5 -2.2 -0.9
法国 -4.3 -3.8 -3.1
德国 0.0 -0.2 0.2
希腊 -12.7 -2.5 -1.4
匈牙利 -2.3 -2.9 -2.9
冰岛 -2.1 -2.0 -2.1
爱尔兰 -7.0 -4.7 -3.1
以色列 -4.3 -3.9 -3.6
意大利 -2.8 -2.7 -2.1
日本 -9.3 -8.4 -6.7
韩国 -0.4 0.1 0.5
卢森堡 0.1 0.3 -0.9
荷兰 -2.4 -2.7 -2.0
新西兰 -0.3 0.1 0.7
挪威 11.1 10.7 10.2
波兰 -4.3 5.6 -2.9
葡萄牙 -5.0 -4.0 -2.4
斯洛伐克 -2.8 -2.7 -2.6
斯洛文尼亚 -14.7 -4.1 -2.6
西班牙 -7.1 -5.5 -4.5
瑞典 -1.3 -1.5 -0.8
瑞士 0.1 0.1 0.3
英国 -5.9 -5.3 -4.1
美国 -6.4 -5.8 -4.6
欧元区 -3.0 -2.5 -1.8
OECD整体 -4.6 -3.9 -3.2
-------------------CPI-------------
2013 2014 2015
澳洲 2.4 2.6 2.3
奥地利 2.1 1.4 1.6
比利时 1.2 0.8 1.0
加拿大 1.0 1.6 1.8
智利 1.8 3.1 3.0
捷克 1.4 0.1 2.0
丹麦 0.8 0.7 1.3
爱沙尼亚 3.2 0.7 1.7
芬兰 2.2 1.4 1.4
法国 1.0 0.9 1.1
德国 1.6 1.1 1.8
希腊 -0.9 -1.1 -1.0
匈牙利 1.7 0.5 2.8
冰岛 3.9 2.6 3.3
爱尔兰 0.5 0.3 0.7
以色列 1.6 1.1 1.5
意大利 1.3 0.5 0.9
日本 0.4 2.6 2.0
韩国 1.3 2.0 2.8
卢森堡 1.7 1.0 2.2
墨西哥 3.8 3.9 3.3
荷兰 2.6 0.5 0.8
新西兰 1.1 1.7 2.3
挪威 2.1 1.9 2.1
波兰 1.0 1.1 1.9
葡萄牙 0.4 -0.3 0.4
斯洛伐克 1.5 0.4 1.0
斯洛文尼亚 1.9 0.7 0.9
西班牙 1.5 0.1 0.5
瑞典 0.0 0.1 1.4
瑞士 -0.2 0.0 0.3
土耳其 7.5 8.0 6.5
英国 2.6 2.0 2.1
美国 1.5 1.5 1.7
欧元区 1.3 0.7 1.1
(完)
(编译 王翔琼；审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译