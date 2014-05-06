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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 17:54 BJT

表格：OECD对主要国家公共赤字和CPI预估

路透巴黎5月6日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二发布了最新的经济展望报告，以下是对主要国家公共赤字和消费者物价指数(CPI)的预估及过往表现。

政府财政收支平衡一览和预估(“+”表示盈余，“-”表示赤字，数据以相当于GDP的百分比形式来呈现)：

-------------公共预算赤字-----------

2013 2014 2015

澳洲 -1.4 -2.5 -1.4

奥地利 -1.5 -2.8 -1.3

比利时 -2.7 -2.1 -1.2

加拿大 -3.0 -2.1 -1.2

捷克 -1.5 -2.1 -2.6

丹麦 -0.9 -1.5 -3.0

爱沙尼亚 -0.2 -0.2 -0.1

芬兰 -2.5 -2.2 -0.9

法国 -4.3 -3.8 -3.1

德国 0.0 -0.2 0.2

希腊 -12.7 -2.5 -1.4

匈牙利 -2.3 -2.9 -2.9

冰岛 -2.1 -2.0 -2.1

爱尔兰 -7.0 -4.7 -3.1

以色列 -4.3 -3.9 -3.6

意大利 -2.8 -2.7 -2.1

日本 -9.3 -8.4 -6.7

韩国 -0.4 0.1 0.5

卢森堡 0.1 0.3 -0.9

荷兰 -2.4 -2.7 -2.0

新西兰 -0.3 0.1 0.7

挪威 11.1 10.7 10.2

波兰 -4.3 5.6 -2.9

葡萄牙 -5.0 -4.0 -2.4

斯洛伐克 -2.8 -2.7 -2.6

斯洛文尼亚 -14.7 -4.1 -2.6

西班牙 -7.1 -5.5 -4.5

瑞典 -1.3 -1.5 -0.8

瑞士 0.1 0.1 0.3

英国 -5.9 -5.3 -4.1

美国 -6.4 -5.8 -4.6

欧元区 -3.0 -2.5 -1.8

OECD整体 -4.6 -3.9 -3.2

-------------------CPI-------------

2013 2014 2015

澳洲 2.4 2.6 2.3

奥地利 2.1 1.4 1.6

比利时 1.2 0.8 1.0

加拿大 1.0 1.6 1.8

智利 1.8 3.1 3.0

捷克 1.4 0.1 2.0

丹麦 0.8 0.7 1.3

爱沙尼亚 3.2 0.7 1.7

芬兰 2.2 1.4 1.4

法国 1.0 0.9 1.1

德国 1.6 1.1 1.8

希腊 -0.9 -1.1 -1.0

匈牙利 1.7 0.5 2.8

冰岛 3.9 2.6 3.3

爱尔兰 0.5 0.3 0.7

以色列 1.6 1.1 1.5

意大利 1.3 0.5 0.9

日本 0.4 2.6 2.0

韩国 1.3 2.0 2.8

卢森堡 1.7 1.0 2.2

墨西哥 3.8 3.9 3.3

荷兰 2.6 0.5 0.8

新西兰 1.1 1.7 2.3

挪威 2.1 1.9 2.1

波兰 1.0 1.1 1.9

葡萄牙 0.4 -0.3 0.4

斯洛伐克 1.5 0.4 1.0

斯洛文尼亚 1.9 0.7 0.9

西班牙 1.5 0.1 0.5

瑞典 0.0 0.1 1.4

瑞士 -0.2 0.0 0.3

土耳其 7.5 8.0 6.5

英国 2.6 2.0 2.1

美国 1.5 1.5 1.7

欧元区 1.3 0.7 1.1

(完)

(编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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