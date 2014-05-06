OECD报告：建议欧洲央行下调指标利率至零，并至少维持18个月

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧洲央行总裁德拉吉4月时作出了迄今最为清晰的表态，称若通胀放缓，欧央行可能印钞购买资产。他还指出欧元进一步走强是触发央行行动的潜在因素。
OECD预计欧元区通胀率今年料降至0.7%，然后到2015年升至1.1%。欧元区2013年通胀率为1.3%。
OECD称，欧元区经济复苏正逐渐升温，预计今明两年经济分别增长1.2%和1.7%，符合欧盟委员会的预估。
“随着信心进一步改善，金融市场分裂程度下降，以及财政整整顿缓和，经济活动将在2014和2015年继续升温，”OECD称。(完)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
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