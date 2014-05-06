版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 6日 星期二 18:25 BJT

OECD报告：建议欧洲央行下调指标利率至零，并至少维持18个月

欧洲央行总裁德拉吉4月时作出了迄今最为清晰的表态，称若通胀放缓，欧央行可能印钞购买资产。他还指出欧元进一步走强是触发央行行动的潜在因素。

OECD预计欧元区通胀率今年料降至0.7%，然后到2015年升至1.1%。欧元区2013年通胀率为1.3%。

OECD称，欧元区经济复苏正逐渐升温，预计今明两年经济分别增长1.2%和1.7%，符合欧盟委员会的预估。

“随着信心进一步改善，金融市场分裂程度下降，以及财政整整顿缓和，经济活动将在2014和2015年继续升温，”OECD称。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐