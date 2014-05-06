OECD报告：俄罗斯2014年经济增长率预估猛降到0.5%，因乌克兰危机

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透莫斯科5月6日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二发布报告称，将俄罗斯2014年经济成长率预估大幅下调近五分之四，指出乌克兰危机给俄罗斯经济带来“重大下行风险”。
OECD预估俄罗斯今年国内生产总值(GDP)仅成长0.5%，远低于前次预估的2.3%。俄罗斯在2013年经济增长1.3%。
OECD是最新对俄罗斯经济前景进行调降的国际机构，由于乌克兰危机以及西方对俄罗斯实施的制裁，已经引发资本大规模流出俄罗斯，投资也大幅下降。国际货币基金组织(IMF)上周宣称俄罗斯陷入衰退，并将俄国经济今年成长率预估从1.3%下调到0.2%。
“由于乌克兰危机造成的各种动荡，俄罗斯在去年末展开的温和复苏已经停顿，”OECD在半年度全球经济展望报告中说道，“相关不确定性的增加以及资本的外逃，目前挫伤了投资者信心。”
OECD建议俄罗斯暂时放宽财政规定，允许政府加大支出。这一建议与IMF的截然相反。IMF赞许俄罗斯坚持财政规定。根据规定，俄罗斯政府每年举债相当于GDP的比例上限为1%。
俄罗斯政府已经排除了修改这条基本财政规定，但准备采取其他手段，比如利用规模达870亿美元的国家福利基金，以提升对主要基建项目的投资。
OECD预计俄罗斯经济将在2015年有所改善，成长率预估可达到1.8%。但OECD也警告称，若俄罗斯外部经济关系恶化，则复苏仍面临威胁。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译