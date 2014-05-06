OECD报告：俄罗斯2014年经济增长率预估猛降到0.5%，因乌克兰危机

路透莫斯科5月6日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二发布报告称，将俄罗斯2014年经济成长率预估大幅下调近五分之四，指出乌克兰危机给俄罗斯经济带来“重大下行风险”。

OECD预估俄罗斯今年国内生产总值(GDP)仅成长0.5%，远低于前次预估的2.3%。俄罗斯在2013年经济增长1.3%。

OECD是最新对俄罗斯经济前景进行调降的国际机构，由于乌克兰危机以及西方对俄罗斯实施的制裁，已经引发资本大规模流出俄罗斯，投资也大幅下降。国际货币基金组织(IMF)上周宣称俄罗斯陷入衰退，并将俄国经济今年成长率预估从1.3%下调到0.2%。

“由于乌克兰危机造成的各种动荡，俄罗斯在去年末展开的温和复苏已经停顿，”OECD在半年度全球经济展望报告中说道，“相关不确定性的增加以及资本的外逃，目前挫伤了投资者信心。”

OECD建议俄罗斯暂时放宽财政规定，允许政府加大支出。这一建议与IMF的截然相反。IMF赞许俄罗斯坚持财政规定。根据规定，俄罗斯政府每年举债相当于GDP的比例上限为1%。

俄罗斯政府已经排除了修改这条基本财政规定，但准备采取其他手段，比如利用规模达870亿美元的国家福利基金，以提升对主要基建项目的投资。

OECD预计俄罗斯经济将在2015年有所改善，成长率预估可达到1.8%。但OECD也警告称，若俄罗斯外部经济关系恶化，则复苏仍面临威胁。（完）